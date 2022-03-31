Взаимодействие Церкви и писательского сообщества Дальнего Востока обсудят на кругом столе

Круглый стол Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на тему "Взаимодействие Церкви и писательского сообщества в развитии книжной культуры на Дальнем Востоке" пройдет 2 апреля в 12.
Популярные статьи
- Если в России запретят вывески на иностранных языках: Уссурийск на следующий день
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
Свежие комментарии