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Царьград

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Израильский удар в Газе: 5 погибших, 20 раненых после налета на дом

Израильский удар в Газе: 5 погибших, 20 раненых после налета на дом

Израиль нанес удар по дому в Газе, в результате чего погибли пять палестинцев и 20 получили ранения. Это произошло после крупной ракетной атаки из сектора Газа и проникновения боевиков.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну что новая власть в Сирии, на что жить то собираетесь? Кто сейчас вам платить будет и оружием снабжать? С одной стороны США с курами, с другой турки, с третьей евреи! Страну то держите в руках? Взять власть в стране не проблема, проблема как потом страну в целостности сохранить, а без Ирана и России это сделать не возможно! Если конечно Китай не впишется, но и его надо очень сильно заинтересовать, при этом.
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