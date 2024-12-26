Израильский удар в Газе: 5 погибших, 20 раненых после налета на дом

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ну что новая власть в Сирии, на что жить то собираетесь? Кто сейчас вам платить будет и оружием снабжать? С одной стороны США с курами, с другой турки, с третьей евреи! Страну то держите в руках? Взять власть в стране не проблема, проблема как потом страну в целостности сохранить, а без Ирана и России это сделать не возможно! Если конечно Китай не впишется, но и его надо очень сильно заинтересовать, при этом.