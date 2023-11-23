Американские компании готовятся к коммерческой лунной миссии

Сергей Бессонов

Если "лунная" миссия, будет такой-же как прошлый раз, то после того как наберёте грунт на "поле Чудес" за ангаром и высыпите в эту ямку семена, не забудьте сказать волшебные слова: "Крэкс, фэкс, пэкс" чтобы выросло денежное дерево. Удачи.