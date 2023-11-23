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Американские компании готовятся к коммерческой лунной миссии

Американские компании готовятся к коммерческой лунной миссии

Компания Astrolab анонсировала первых клиентов своей коммерческой лунной миссии, запланированной на середину 2026 года, в ходе которой на поверхность Луны будет доставлен 1,5-тонный ровер Flexible Logistics and Exploration (FLEX) с использованием многоразовой транспортной системы SpaceX Starship.

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Комментарии
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Сергей Бессонов
Если &quot;лунная&quot; миссия, будет такой-же как прошлый раз, то после того как наберёте грунт на &quot;поле Чудес&quot; за ангаром и высыпите в эту ямку семена, не забудьте сказать волшебные слова: &quot;Крэкс, фэкс, пэкс&quot; чтобы выросло денежное дерево. Удачи.
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