Джикия признался, что пока у него нет предложений от других клубов

Георгий Джикия рассказал, что пока остается без вариантов продолжения карьеры. Известный футболист и де-факто уже экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что на данный момент у него нет вариантов продолжения карьеры.
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