Александр Роджерс Что тут у нас на горизонте? Йо-хо-хо! Это же пираты! Что? Каперы? А состояние войны объявлено? Нет? А каперская лицензия у них есть? Тоже нет? Ну тогда какие они каперы? Они – пираты!Если кто не понял, то я про захват финнами приписанного к Гонконгу (по другим сведениям – к островам Кука) судна «Eagle S» с грузом российской нефти.
Пираты, говоришь?
Комментарии
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И
Искандер
Насколько ПОКА известно, собственник судна не определён (не назван). Приписка не имеет значения.
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10 час.
владимир рябченко
Выход: военный корабль сопровождения... Нет угроз - чухни борзеют...
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8 час.
М
ММ
Эх, наивные мечты автора...
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5 час.
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