Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

688 подписчиков

Зеленский анонсировал отставку премьер-министра и перемены в силовых структурах

Зеленский анонсировал отставку премьер-министра и перемены в силовых структурах

Глава правительства Свириденко займется другой работойПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и отправить в отставку нынешнего премьер-министра Юлию Свириденко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии