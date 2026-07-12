Зеленский анонсировал отставку премьер-министра и перемены в силовых структурах

Глава правительства Свириденко займется другой работойПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и отправить в отставку нынешнего премьер-министра Юлию Свириденко.
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