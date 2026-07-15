Глава Роспотребнадзора Попова: Вакцинация может продлить жизнь россиянам

Вакцинация способна продлить жизнь россиянам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В разговоре с РИА Новости она уточнила, что все необходимые прививки доступны, включая те, которые важны для пожилых людей.
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