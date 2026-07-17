Водоносные горизонты в Московской области — глубины скважин, дебит и риски самоизлива

Водоносные горизонты Московской области формируют сложную, многослойную гидрогеологическую систему, от которой напрямую зависит водоснабжение частных домов, дачных посёлков и промышленных объектов региона.
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