На фестивалее "Новая волная" проходит творческий вечер Андрея Губина

Андрей Губин впервые за 19 лет устроил творческий вечер, но сам петь не будет В Сочи стартовал долгожданный музыкальный фестиваль “Новая волна”, который уже давно стал знаковым событием в мире российской музыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии