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На фестивалее "Новая волная" проходит творческий вечер Андрея Губина

На фестивалее "Новая волная" проходит творческий вечер Андрея Губина

Андрей Губин впервые за 19 лет устроил творческий вечер, но сам петь не будет В Сочи стартовал долгожданный музыкальный фестиваль “Новая волна”, который уже давно стал знаковым событием в мире российской музыки.

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