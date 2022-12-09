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Минск готов разрешить транзит украинского зерна через территорию республики

Минск готов разрешить транзит украинского зерна через территорию республики

Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем уведомил, что белорусская сторона готова без предварительных условий разрешить транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов.

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