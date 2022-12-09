Минск готов разрешить транзит украинского зерна через территорию республики

Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем уведомил, что белорусская сторона готова без предварительных условий разрешить транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов.
Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем уведомил, что белорусская сторона готова без предварительных условий разрешить транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов.
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