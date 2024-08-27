С октября пошлина на импорт китайских электромобилей в Канаде превысит 100 % З...

С октября пошлина на импорт китайских электромобилей в Канаде превысит 100 %Заградительные пошлины на электромобили китайского производства уже ввёл Евросоюз, ограничившись 36,3 % в самом неблагоприятном случае, США готовятся поднять пошлины до 100 %, а с первого октября их примеру последуют власти Канады, о чём премьер-министр Джастин Трюдо (Justin Trudeau) заявил в начале этой недели.