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Балхаш и Саяк готовят системы теплоснабжения к отопительному сезону 2026–2027

Балхаш и Саяк готовят системы теплоснабжения к отопительному сезону 2026–2027

В Балхаше продолжается подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов. В этом году в городе планируется капитально отремонтировать 10,3 километра тепловых сетей на магистральных, квартальных и внутриквартальных участках, передает inKaragandy.

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