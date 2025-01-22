Юн Сок Ёль отказался признавать введение военного положения преступлением

Третья попытка следователей Управления расследования преступлений высокопоставленных должностных лиц (УРПВДЛ) Республики Корея допросить находящегося в камере предварительного заключения президента страны Юн Сок Ёля закончилась неудачей.
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