Политика как он...
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Политика как она есть

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Юн Сок Ёль отказался признавать введение военного положения преступлением

Юн Сок Ёль отказался признавать введение военного положения преступлением

Третья попытка следователей Управления расследования преступлений высокопоставленных должностных лиц (УРПВДЛ) Республики Корея допросить находящегося в камере предварительного заключения президента страны Юн Сок Ёля закончилась неудачей.

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