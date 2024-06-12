В честь Дня России Дмитрий Медведев включил Украину в состав страны

Зампред Совбеза опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной.Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оригинально поздравил русских с Днём России, опубликовал в своем Telegram-канале видеороли, в котором на карте страны Украина уже вписана в границы России.