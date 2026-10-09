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Импорт российского СПГ в ЕС достиг рекордных 12,18 млн тонн за девять месяцев

Импорт российского СПГ в ЕС достиг рекордных 12,18 млн тонн за девять месяцев

С января по сентябрь 2026 года страны Евросоюза импортировали рекордные 12,18 млн тонн российского сжиженного природного газа (СПГ) — на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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