В Казани на сутки отключат воду в нескольких домах Ново-Савиновского района

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Подачу воды приостановят в девяти многоквартирных домах Ново-Савиновского района Казани с 9:00 16 октября до 9:00 17 октября.
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