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Первое занятие — «Разговоры о важном»: Минпросвещения раскрыло планы на 1 сентября

Первое занятие — «Разговоры о важном»: Минпросвещения раскрыло планы на 1 сентября

Учебный год в российских школах и колледжах начнётся с проекта «Разговоры о важном» По сообщению пресс‑службы Минпросвещения Российской Федерации, учебный год во всех образовательных организациях страны начнётся с первого занятия проекта «Разговоры о важном».

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