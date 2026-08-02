Учебный год в российских школах и колледжах начнётся с проекта «Разговоры о важном» По сообщению пресс‑службы Минпросвещения Российской Федерации, учебный год во всех образовательных организациях страны начнётся с первого занятия проекта «Разговоры о важном».
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