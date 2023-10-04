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Тарпищев: Медведев не будет фаворитом в финале турнира в Пекине

Тарпищев: Медведев не будет фаворитом в финале турнира в Пекине

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев не является фаворитом в финальном матче турнира в Пекине против итальянца Янника Синнера.

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