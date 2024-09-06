Импорт газа в Узбекистан за полгода вырос вдвое За первое полугодие 2024 г. импорт газа в Узбекистан составил 5,2 млрд кубометров, что в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период 2023 г.
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Импорт газа в Узбекистан за полгода вырос вдвое За первое полугодие 2024 г. импорт газа в Узбекистан составил 5,2 млрд кубометров, что в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период 2023 г.
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