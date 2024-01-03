Блины и оладьи от рязанских производителей отправили в ОАЭ

Всего было отправлено около тонны продукции. Качество изделий проверено в лаборатории. Всего за 2023 года из Рязанской области на экспорт отправлено более 440 тонн композитной продукции, что превышает показатели аналогичного периода 2022 года.
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