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Женская НБА. «Вашингтон» против «Нью-Йорка»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорком». Женская НБА Регулярный чемпионат Вашингтон – Нью-Йорк 22 июля.

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