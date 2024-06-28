«Локхид» снова получает прибыль «Локхид» снова получает прибыль26 июня 2024 года ВМС США выделили дополнительные средства на ракеты обычного оперативного удара (CPS).
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«Локхид» снова получает прибыль «Локхид» снова получает прибыль26 июня 2024 года ВМС США выделили дополнительные средства на ракеты обычного оперативного удара (CPS).
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