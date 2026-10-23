В палату заходит человек в парике и с красным носом. Через полчаса дети, ещё утром боявшиеся белых халатов, ходят за клоунами хвостиком, смеются, тормошат соседей по отделению.
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