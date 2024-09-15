ВКС России за сутки уничтожили два самолёта Су-27 Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток сбили два украинских истребителя Су-27. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
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