Cypher Mining добыла 176 BTC в июне

Отчет Cipher Mining , чей бизнес состоит в добыче BTC, вызывает у рынка особый интерес. Майнинговая компания, имеет поддержку BlackRock, которая позволила ей в июне прийти к следующим результатам: Добыть 176 BTC и при этом увеличить свои запасы до уровня 2209 BTC.