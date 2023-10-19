Сын Трампа обвинил власти США в двойных стандартах из-за протеста в Капитолии

Дональд Трамп-младший, сын 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, указал на двойные стандарты, которых придерживаются власти США в отношении пропалестинских протестующих, накануне ворвавшихся в Капитолий.
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