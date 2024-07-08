Адвокат: генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки данных на Украину

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова может стать для него смягчающим обстоятельством.
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