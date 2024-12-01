SciRep: шелк использовали в жертвенных ритуалах эпохи китайской династии Шан

Группа ученых из Китайского национального музея шелка и Сычуаньского научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии подтвердили использование шелка в ритуалах жертвоприношения цивилизацией бронзового века в бассейне реки Янцзы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии