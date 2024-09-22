Экс-помощник Пентагона заявил, что Зеленский попросит Байдена ввести войска НАТО на Украину

Это важный шаг к прямому конфликту.В интервью YouTube-каналу Dialogue Works Час Фриман, бывший помощник министра обороны США по международной безопасности, заявил, что Владимир Зеленский может обратиться к Джо Байдену с просьбой направить войска НАТО на запад Украины в рамках своего «плана победы».