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Царьград

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Экс-помощник Пентагона заявил, что Зеленский попросит Байдена ввести войска НАТО на Украину

Экс-помощник Пентагона заявил, что Зеленский попросит Байдена ввести войска НАТО на Украину

Это важный шаг к прямому конфликту.В интервью YouTube-каналу Dialogue Works Час Фриман, бывший помощник министра обороны США по международной безопасности, заявил, что Владимир Зеленский может обратиться к Джо Байдену с просьбой направить войска НАТО на запад Украины в рамках своего «плана победы».

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