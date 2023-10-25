Коллективы из новых регионов примут участие в фестивале «Душа баяна»

Коллективы из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области примут участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Душа баяна», который пройдет в городе Зверево Ростовской области.
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