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Onet: на Западе не заинтересованы в победе Киева

Onet: на Западе не заинтересованы в победе Киева

В Соединенных Штатах не заинтересованы в «чистой» победе Украины в конфликте с РФ, пишет Onet.В публикации отмечается, что американские власти никогда не принимали решений о поставках Киеву вооружений, наличие которых дало бы ему шанс нанести поражение ВС РФ.

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