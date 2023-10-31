Onet: на Западе не заинтересованы в победе Киева

В Соединенных Штатах не заинтересованы в «чистой» победе Украины в конфликте с РФ, пишет Onet.В публикации отмечается, что американские власти никогда не принимали решений о поставках Киеву вооружений, наличие которых дало бы ему шанс нанести поражение ВС РФ.
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