Onet: на Западе не заинтересованы в победе Киева

В Соединенных Штатах не заинтересованы в «чистой» победе Украины в конфликте с РФ, пишет Onet.В публикации отмечается, что американские власти никогда не принимали решений о поставках Киеву вооружений, наличие которых дало бы ему шанс нанести поражение ВС РФ.