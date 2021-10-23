Предотвращать ДТП поможет умная видеокамера от резидента "Сколково" во Владивостоке

Резидент "Сколково" из Владивостока вывел прорывное решение на рынок автомобильных видеокамер. Устройство мониторит ситуацию на дороге и предупреждает водителя об опасных ситуациях, чреватых ДТП, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "Сколково".