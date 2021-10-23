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Предотвращать ДТП поможет умная видеокамера от резидента "Сколково" во Владивостоке

Предотвращать ДТП поможет умная видеокамера от резидента "Сколково" во Владивостоке

Резидент "Сколково" из Владивостока вывел прорывное решение на рынок автомобильных видеокамер. Устройство мониторит ситуацию на дороге и предупреждает водителя об опасных ситуациях, чреватых ДТП, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "Сколково".

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