Названы лучшие упражнения для сильной спины

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для сильной спины. Ее слова приводит Men Today. Тренер рекомендовала делать наклоны с руками за головой, низкие подтягивания, подъем ног, удержание ног, подъем таза, обратную планку, а также сопротивления у стены.