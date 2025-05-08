Названы лучшие упражнения для сильной спины

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для сильной спины. Ее слова приводит Men Today. Тренер рекомендовала делать наклоны с руками за головой, низкие подтягивания, подъем ног, удержание ног, подъем таза, обратную планку, а также сопротивления у стены.
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