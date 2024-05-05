Мишустин одобрил Концепцию развития автотуризма в России до 2035 года

Сергей Храмов Из за того что в России не умеют регулировать движение транспорта в городах и не организоват общественный транспорт. Какой турист будет доволен ползти в городских пробках? РВСН.

СХ Сергей Храмов Из за того что в России не умеют регулировать движение транспорта в городах и не организоват общественный транспорт. Какой турист будет доволен ползти в городских пробках? РВСН.