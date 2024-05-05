Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил Концепцию развития автомобильного туризма, рассчитанную до 2035 года.
Мишустин одобрил Концепцию развития автотуризма в России до 2035 года
Комментарии
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Сергей Храмов
Из за того что в России не умеют регулировать движение транспорта в городах и не организоват общественный транспорт. Какой турист будет доволен ползти в городских пробках? РВСН.
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13 час.
СХ
Сергей Храмов
Из за того что в России не умеют регулировать движение транспорта в городах и не организоват общественный транспорт. Какой турист будет доволен ползти в городских пробках? РВСН.
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13 час.
Людмила Дудакова
А на трассах что творится< то трассу ремонтировали знаки забыли убрать, тащишся как черепаха там где 100 можно ехать...обгон ставят там где деревья и повороты за которыми дороги не видно.. такое ощущение что работать все разучились разом.
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11 час.
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