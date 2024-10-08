TV Republika: Трамп пообещал сделать электроэнергию в США вдвое дешевле

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп заявил польскому телеканалу TV Republika, что снизит цены на электроэнергию в стране в два раза в случае своей победы на выборах.
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