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Газета.ру

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Shot: бойцы ВС России нашли солдата ВСУ, прожившего без еды в норе почти год

Shot: бойцы ВС России нашли солдата ВСУ, прожившего без еды в норе почти год

Российские военнослужащие обнаружили в лесном массиве обессиленного украинского военного, прожившего почти год в подземном укрытии без еды.

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