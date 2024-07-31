МИД КНР выразил японскому послу большое недовольство заявлениями Токио

Озабоченность и сильное недовольство недавними заявлениями Токио в адрес Пекина высказал главному министру посольства Японии в Китае Ёкоти Акире директор департамента стран Азии МИД КНР Лю Цзинсун 30 июля, сообщила пресс-служба МИД Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии