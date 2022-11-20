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Пи Джей Такер не набрал ни одного очка за три матча, сыграв 95 минут

Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер не набрал ни одного очка в последних трех матчах своей команды. Примечательно, что игрок провел на паркете в сумме 95 минут.

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