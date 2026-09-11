Илсур Метшин Виталий Муткога Казандагы «Яңа Порт» мәйданын үстерү барышын күрсәтте

Казан мэры Илсур Метшин эшлекле сәфәр белән килгән «ДОМ.РФ» акционерлык җәмгыяте генераль директоры Виталий Муткога «Яңа Порт» мәйданын үстерү планын тәкъдим итте.
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