Кэмерон: Лондон рассмотрит индивидуальные санкции в связи со смертью Навального

Татьянка Яцук

О! У меня предложение- товарищ Кэмерон, а вы введите индивидуальные санкции против тромба, который не ко времени и к месту оторвался у Алёшеньки- прям так и напишите: "вводим персональные санкции против тромба г-на Навального, оторвавшегося так некстати"- и будет вам щастье!