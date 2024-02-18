Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 822 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    "Не верь коню лечёному, вору прощённому, жиду крещёному". Как-то так.День памяти Холок...
  • Искандер
    Полно херню городить. Нет на свете государства, где  нацизм не преследовался бы, хотя бы ОФИЦИАЛЬНО. Гнойник Ближнего...День памяти Холок...
  • Аркадий Цыганов
    С лёгким юмором важные мысли +++++!Невоенный анализ-...

Кэмерон: Лондон рассмотрит индивидуальные санкции в связи со смертью Навального

Кэмерон: Лондон рассмотрит индивидуальные санкции в связи со смертью Навального

Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального, заявил Кэмерон © AP Photo / Kirsty Wigglesworth  Великобритания рассмотрит введение индивидуальных санкций в связи со смертью Алексея Навального, заявил в субботу глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьянка Яцук
О! У меня предложение- товарищ Кэмерон, а вы введите индивидуальные санкции против тромба, который не ко времени и к месту оторвался у  Алёшеньки- прям так и напишите: &quot;вводим персональные санкции против тромба г-на Навального, оторвавшегося так некстати&quot;- и будет вам щастье!
Ответить
4 час.
АМ
Алиса Майская
Ну, положим, тромб-то, как раз, кстати оторвался, (какой общественный резонанс в мире перед выборами в РФ).
Ответить
3 час.
Виктор Луговой
А я поял, типа, почему тромб оторвался. После такого зачётного интервью от Карлсона - тромб просто не мог не оторваться. Лёшу обуяло эмоцыев... и - душа не вынесла поэта.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх