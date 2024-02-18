Лондон рассмотрит введение санкций из-за смерти Навального, заявил Кэмерон © AP Photo / Kirsty Wigglesworth Великобритания рассмотрит введение индивидуальных санкций в связи со смертью Алексея Навального, заявил в субботу глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News.
Кэмерон: Лондон рассмотрит индивидуальные санкции в связи со смертью Навального
Комментарии
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Татьянка Яцук
О! У меня предложение- товарищ Кэмерон, а вы введите индивидуальные санкции против тромба, который не ко времени и к месту оторвался у Алёшеньки- прям так и напишите: "вводим персональные санкции против тромба г-на Навального, оторвавшегося так некстати"- и будет вам щастье!
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4 час.
АМ
Алиса Майская
Ну, положим, тромб-то, как раз, кстати оторвался, (какой общественный резонанс в мире перед выборами в РФ).
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3 час.
Виктор Луговой
А я поял, типа, почему тромб оторвался. После такого зачётного интервью от Карлсона - тромб просто не мог не оторваться. Лёшу обуяло эмоцыев... и - душа не вынесла поэта.
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3 час.
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