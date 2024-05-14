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Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала 1-й гол Холанда, повернувшись спиной к полю и прыгая. На трибунах кричали «Встань, если ненавидишь «Арсенал»!»

Часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала гол Эрлинга Холанда, когда нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

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