В YouTube появилась метка «Снято на камеру» для борьбы с контентом, сгенерированным нейросетью

Метка будет доступна только для видео, созданных с использованием C2PA версии 2.1 или выше.YouTube предпринимает небольшие, но важные шаги для борьбы с распространением дезинформации и дипфейков, вводя новые метки, указывающие на подлинность и неизменность загруженных видео.