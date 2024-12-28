Один погиб и пострадали двое в ДТП с микроавтобусом в Калужской области

В ДТП с микроавтобусом в Калужской области погиб один человек и еще пострадали двое. Серьезная авария произошла в Юхновском районе на 211 километре автодороги А-130 вечером в пятницу В ДТП с микроавтобусом в Калужской области погиб один человек и ещё пострадали двое.
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