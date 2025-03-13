❗️Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения в отношении российского нефтяного, газового и банковского секторов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
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❗️Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения в отношении российского нефтяного, газового и банковского секторов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
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