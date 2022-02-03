Продажи «недвижимости» в метавселенной в 2021 году составили более $500 млн

Объем продаж виртуальных «земельных участков» в метавселенной за 2021 год составил около $501 млн. Аналитики прогнозируют, что в текущем году они могут удвоиться, поскольку только за январь 2022 года продажи достигли $85 млн, пишет портал 3dnews.
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