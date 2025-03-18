Flexport обвиняет бывших сотрудников в краже исходного кода для создания конкурирующего стартапа

Создание стартапа, конкурирующего с вашим бывшим работодателем, может быть рискованным. Например, компания Apple однажды подала в суд на бывшего руководителя отдела дизайна микросхем, который основал свой собственный стартап по производству микросхем, и дело было прекращено в 2023 году.