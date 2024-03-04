Обезвоживание стратосферы может помочь облегчить изменение климата, считают ученые

Геоинженерия климата – дело хорошее, но рискованное. Ученые размышляют над тем, может ли намеренное высушивание стратосферы Земли стать одним из способов борьбы с климатическим кризисом (вместо того, чтобы перестать сжигать огромное количество ископаемого топлива).
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