Тихо сбежал в США, незаметно возвращается. Как сейчас живёт Илья Лагутенко?

Тихо сбежал в США после начала, но постоянно незаметно возвращается. Как сейчас живёт лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко?Если есть человек, у которого релокантам имеет смысл брать уроки на тему "Как сбежать из России после начала СВО и оставить этот факт практически незамеченным", то это музыкант Илья Лагутенко.
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