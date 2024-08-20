Тихо сбежал в США, незаметно возвращается. Как сейчас живёт Илья Лагутенко?

Тихо сбежал в США после начала, но постоянно незаметно возвращается. Как сейчас живёт лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко?Если есть человек, у которого релокантам имеет смысл брать уроки на тему "Как сбежать из России после начала СВО и оставить этот факт практически незамеченным", то это музыкант Илья Лагутенко.