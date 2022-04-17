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Шлеменко – о бое Немкова и Андерсона: «Если бы бой не признали несостоявшимся, победа была бы за Кори»

Российский ветеран ММА Александр Шлеменко поделился мнением о титульном поединке в полутяжелом дивизионе Bellator между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном.

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