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Посол США в КНР Бёрнс: Китай поддерживает РФ на Украине

Посол США в КНР Бёрнс: Китай поддерживает РФ на Украине

Руководитель дипломатической миссии Соединённых Штатов Америки на территории Китайской Народной Республики указал на тот факт, что Пекин поддерживает РФ в сфере политики в рамках украинского противостояния.

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